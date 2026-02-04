Eversione e terrorismo | sugli scontri di Torino il governo aveva un film già scritto

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo torna a puntare il dito contro il centrosinistra e i manifestanti che si sono riuniti a Torino. Piantedosi, in aula alla Camera, ha accusato AVS, PD e 5 Stelle di aver favorito l’evasione e il terrorismo. La destra, invece, mantiene una linea dura contro chi sostiene che ci siano rischi di eversione. La scena politica si infiamma, mentre le tensioni restano alte.

Piantedosi alla Camera attacca il centrosinistra e tutti quelli che erano in piazza. La destra non ha mai tagliato i ponti lo stragismo ma oggi accusa di eversione AVS, PD e 5 Stelle.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Torino Scontri

Piantedosi sugli scontri: «A Torino una chiara strategia di eversione, attenzione a chi sfila con questi delinquenti»

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce gli scontri di sabato a Torino come una strategia di eversione e avverte di fare attenzione a chi si unisce ai manifestanti con comportamenti violenti.

L'informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino: "Strategia di eversione dell'ordine democratico"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha appena spiegato alla Camera cosa è successo a Torino durante il corteo pro Askatasuna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Eversione e terrorismo: sugli scontri di Torino il governo aveva un film già scritto; O con lo Stato o con l’eversione; Askatasuna, Piantedosi: Basta terrorismo urbano. Serve il fermo preventivo per isolare i violenti; Anno giudiziario a Napoli, Covelli: Abbattuti gli arretrati, ma aumenta la violenza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.