Eversione e terrorismo | sugli scontri di Torino il governo aveva un film già scritto

Il governo torna a puntare il dito contro il centrosinistra e i manifestanti che si sono riuniti a Torino. Piantedosi, in aula alla Camera, ha accusato AVS, PD e 5 Stelle di aver favorito l’evasione e il terrorismo. La destra, invece, mantiene una linea dura contro chi sostiene che ci siano rischi di eversione. La scena politica si infiamma, mentre le tensioni restano alte.

Piantedosi alla Camera attacca il centrosinistra e tutti quelli che erano in piazza. La destra non ha mai tagliato i ponti lo stragismo ma oggi accusa di eversione AVS, PD e 5 Stelle.

Piantedosi sugli scontri: «A Torino una chiara strategia di eversione, attenzione a chi sfila con questi delinquenti»

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi definisce gli scontri di sabato a Torino come una strategia di eversione e avverte di fare attenzione a chi si unisce ai manifestanti con comportamenti violenti.

L'informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino: "Strategia di eversione dell'ordine democratico"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha appena spiegato alla Camera cosa è successo a Torino durante il corteo pro Askatasuna.

