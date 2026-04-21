Terrore in via Verdi Rapina in un minimarket Assalto con una pistola

Domenica scorsa, un minimarket etnico di via Verdi a Empoli è stato teatro di una rapina. Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel negozio e ha minacciato il personale, rubando alcuni beni prima di fuggire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

EMPOLI Momenti di terrore quelli vissuti domenica scorsa in un minimarket etnico di via Verdi a Empoli. Intorno alle 17.30, proprio mentre pochi chilometri più a nord est prendeva il via la tanto attesa in città partita di Serie B di calcio Empoli-Virtus Entella, due individui a volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio impugnando un’ arma (probabilmente una pistola scacciacani). In quel momento all’interno dell’esercizio era presente soltanto il proprietario, un uomo di 69 anni, a cui i due rapinatori hanno intimato, puntandogli contro l’arma, di consegnare i soldi contenuti nel registratore di cassa. Dopodiché, i malviventi si sono dati alla fuga con la refurtiva (circa trecentoquattrocento euro) a bordo di una automobile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore in via Verdi. Rapina in un minimarket. Assalto con una pistola Notizie correlate Leggi anche: Rapina nel cuore della notte: assalto al McDive con una pistola, poi l'inseguimento Terrore in negozio, rapina con la pistola: “Dacci i soldi”. E scappano con 1000 euroFirenze, 19 aprile 2026 - Rapina in un negozio di abbigliamento, a Lastra a Signa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Terrore in via Verdi. Rapina in un minimarket. Assalto con una pistola; Violenza inaudita a Piombino tra maxi rissa e regolamenti di conti con coltelli: denunciate tre persone; Terrore in città: rapina con pistola e vetrina distrutta poche ore dopo; Terrore sulla FiPiLi | rapinatori armati colpiscono due negozi. Le indagini della polizia a seguito della notte di terrore tra venerdì 17 e sabato 18 aprile - facebook.com facebook “È una guerra di terrore: la popolazione civile è il target principale” spiega @stefanopiziali, Direttore Generale CESVI nell'ultima puntata del podcast "Macro" del @sole24ore +3 anni: milioni di persone in fuga, bambini esposti a violenze e reclutamento x.com