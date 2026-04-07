Rapina nel cuore della notte | assalto al McDive con una pistola poi l' inseguimento

Nella notte tra sabato e domenica, un furto armato si è verificato in un locale di ristorazione nel centro di Corciano. Un uomo ha fatto irruzione nel locale armato di una pistola, minacciando il personale e portando via denaro. Dopo l’assalto, è partito un inseguimento tra le forze dell’ordine e il sospetto, che si è concluso con il suo arresto. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi.

Assalto al fast food con una pistola. È successo a Corciano nel cuore della notte tra sabato e domenica. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria hanno agito in due. Sempre secondo quanto ricostruito dal quotidiano la polizia avrebbe intercettato i due e sarebbe scattato un inseguimento per le vie di Ellera. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Umbria: controlli straordinari nei negozi di parrucchieri e barbieri: tre chiusure, lavoratori in nero e maxi stangata fiscale . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Perugia, assalto al bancomat con l'esplosivo nel cuore della notte Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica: arrestato un 20enne tunisino senza patentePADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo... Temi più discussi: Rapina nel cuore della notte: assalto al McDive con una pistola, poi l'inseguimento; Rapina nel cuore di Napoli, feriti un turista e due agenti della polizia locale; Tentato omicidio in piazza delle Erbe, svolta dopo l’aggressione nel cuore della città vecchia. Un arresto dei carabinieri -; Rapina da Himel nel centro storico di Potenza: oggi l'incasso, domani la libertà di passeggiare?. Napoli, rapina a turisti vicino Porta Nolana: arrestato 30enneMomenti di tensione nel cuore di Napoli, dove una coppia di turisti è stata aggredita nei pressi di Porta Nolana. Determinante l’intervento della polizia locale, che ha bloccato l’autore della ... magazinepragma.com Rapina nel cuore di Napoli, feriti un turista e due agenti della polizia localeGli agenti dell’unità operativa Avvocata della polizia locale di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, colto in flagranza di reato ... napolitoday.it Rapina con la pistola al fast food: si sono fatti consegnare l'incasso del Mc drive L'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Controlli dei Carabinieri a Tor Bella Monaca, nel quadrante est della Capitale. L’operazione ha portato all’arresto di 4 persone per spaccio e rapina e alla denuncia di altre 11. I militari hanno anche sanzionato il titolare di una sala scommesse per non aver os x.com