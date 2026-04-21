Questa mattina, intorno alle 10:00, quattro uomini hanno preso di mira una gioielleria all’interno del centro commerciale Euroma2. I malviventi hanno sfondato le vetrine del negozio, arraffato i gioielli e sono subito fuggiti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e raccolto le testimonianze dei presenti. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo, che si è concluso in pochi minuti.

Intorno alle ore 10:00 di questa mattina, un gruppo composto da almeno quattro malviventi ha preso di mira una gioielleria situata all’interno del centro commerciale Euroma2, mettendo a segno un colpo rapido e violento. I criminali, agendo con strumenti atti allo scasso, hanno distrutto le vetrine e gli espositori per sottrarre una quantità di beni preziosi che deve ancora essere quantificata con precisione. L’aggressione è avvenuta nel pieno della mattinata, scatenando il sistema di allarme della struttura. Nonostante la tempestività della segnalazione, i quattro assalitori sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e del personale della vigilanza privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore all’Euroma2: 4 banditi sfondano le vetrine e fuggono con i gioielli

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