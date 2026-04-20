Rapina in pieno giorno alla gioielleria di Euroma2 | incapucciati sfondano le vetrine a colpi di piccone

Questa mattina, una gioielleria all’interno del centro commerciale Euroma2 è stata teatro di una rapina. Due uomini incappucciati sono entrati nel negozio, hanno utilizzato un piccone per rompere le vetrine e hanno preso alcuni oggetti di valore. Dopo aver commesso il colpo, i malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Nella mattina i rapinatori sono entrati in un a gioielleria di Euroma2, terrorizzando i clienti e spaccando gli espositori a colpi di piccone prima di fuggire.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Londra, spaccano le vetrine e rubano i gioielli. La rapina in pieno giorno Massacrato con 6 colpi di pistola alla testa: chi è l’affiliato al clan Nuvoletta ucciso in pieno giorno nel NapoletanoRoma, 7 marzo 2026 – Crivellato di colpi di pistola in pieno giorno in un agguato di stampo camorristico a Marano di Napoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Spari in pieno giorno per una rapina: il video choc; Tentata rapina in pieno giorno in piazza Libertà, fermato un uomo armato di coltello; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori. Rapina a Napoli in pieno giorno e colpo alla Lupin. Il giallo del cunicolo sotterraneo scavato, alto 80 centimetriOstaggi liberati dalle forze dell’ordine durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D?oro a Napoli, Italia 16 aprile 2026 (foto da frame video Gattordo/LaPresse) Hostages free ... affaritaliani.it Euroma2, colpo in gioielleria: cinque rapinatori in azione (in pieno giorno) nel centro commercialeAlmeno quattro banditi sono entrati in azione alle 10 prendendo di mira le vetrine del negozio impossessandosi di una quantità imprecisata di oggetti di valore dopo aver infranto gli espositori. Sono ... roma.corriere.it I rapinatori erano tre, ma poi avrebbero dato il via ai complici che erano nel sottosuolo. Il giorno della riapertura della banca emergono nuovi dettagli sulla rapina - facebook.com facebook Vogliamo celebrare il grande successo del procuratore #Gratteri a Napoli in occasione della rapina al @CreditAgricole. - Allarme: intorno alle 12:30 (un passante nota movimenti sospetti e chiama il 112; i carabinieri arrivano subito e blindano la zona). - Libera x.com