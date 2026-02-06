Oggi Milano si accende con grande entusiasmo. Le olimpiadi Milano-Cortina 2026 iniziano finalmente, con i grandi atleti arrivati in città. La giornata si apre a Palazzo Reale, dove i protagonisti si radunano per le prime cerimonie ufficiali, e prosegue poi allo Stadio San Siro per la cerimonia di apertura. Un momento che tutti aspettavano, rapido e pieno di energia, come Sofia Goggia tra i paletti o un disco lanciato a tutta velocità. La città si prepara a vivere questa grande festa dello sport.

Milano – Da zero a cento in un amen. Veloce come Sofia Goggia tra i paletti di una discesa libera. Come il disco scaraventato da un hockeista verso la porta avversaria. Come i pattini da short track di Arianna Fontana. Così Milano ha svelato all’improvviso e tutto d’un fiato il suo i nsospettabile entusiasmo per un’Olimpiade che per mesi ha quasi ignorato, come se la kermesse a cinque cerchi dovesse tenersi altrove e non all’ombra della Madonnina come noto da sei anni. E invece è bastata la festosa marcia della fiaccola per le vie della città a richiamare in strada decine di migliaia di persone, pronte a salutare i tedofori che si sono alternati tra via Lorenzini e piazza Duomo e a chiedere (e ottenere) selfie pure da semisconosciuti con la torcia in pugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è il grande giorno: i big del mondo a Palazzo Reale e poi a San Siro per la cerimonia d’apertura. Cosa succede oggi

Milano e Cortina si preparano all'inizio delle Olimpiadi.

Domani si accendono i riflettori su San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

