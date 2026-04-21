Terrifier | David Howard Thornton chiede la mano della fidanzata vestito da Art the Clown

Durante una convention in Alabama, l'attore protagonista di una celebre saga horror ha chiesto la mano della fidanzata. Vestito dal suo personaggio, noto come Art the Clown, ha organizzato la proposta dopo mesi di preparativi. Il momento è avvenuto davanti a un pubblico presente all'evento, che ha assistito alla scena. La richiesta di matrimonio ha avuto come protagonista l’attore, che interpreta il ruolo principale nella serie.

L'attore protagonista della saga horror ha pianificato la proposta per mesi: ecco i dettagli del momento avvenuto durante una convention in Alabama. Il confine tra il set di Terrifier e la vita privata si è fatto sottilissimo per David Howard Thornton. L'attore, noto per il ruolo del sadico Art the Clown, ha approfittato di un evento pubblico per chiedere alla compagna Jada Christie di sposarlo. Un "sì". terrificante La proposta è avvenuta durante lo scorso weekend nel bel mezzo dell'Huntsville Comic & Pop Culture Expo. David Howard Thornton si è presentato all'appuntamento con il costume completo del suo personaggio: tuta in bianco e nero e trucco splatter incrostato di sangue.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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PARKOUR VS TERRIFIER ART THE CLOWN 2!

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