Durante una convention dedicata al cinema horror, tra numerosi appassionati, si è verificato un episodio particolare: un uomo vestito come il personaggio di Art il Clown si è inginocchiato davanti a una persona, mentre un pubblico numeroso assisteva alla scena. La proposta di matrimonio è diventata subito virale sui social media, attirando l’attenzione di molti appassionati del genere. La scena è stata ripresa e condivisa in diversi canali online, generando commenti e reazioni varie.

Una horror convention affollata, fan del genere ovunque. Improvvisamente, Art the Clown, il terrificante protagonista di Terrifier, si inginocchia. Non per preparare una delle sue macabre performance, ma per fare una proposta di matrimonio. E la risposta è un entusiasta sì. Benvenuti nella storia d’amore più sorprendente del mondo horror contemporaneo. David Howard Thornton, l’attore quarantaseienne dietro il trucco mime e i silenzi agghiaccianti di Art the Clown, ha ufficialmente chiesto la mano alla fidanzata Jada Christie. E lo ha fatto rimanendo perfettamente in character, costume completo, durante un evento pubblico che ha mandato in delirio i fan presenti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - David Howard Thornton (Art il Clown di Terrifier) si è fidanzato: la proposta originale impazza sul web

PARKOUR VS TERRIFIER ART THE CLOWN 2!

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Una raccolta di contenuti

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Terrifier star David Howard Thornton proposes to girlfriend as blood-splattered character Art the ClownThornton chose the traditional route when popping the question to Christie over the weekend at the Huntsville Comic & Pop Culture Expo in Huntsville, Ala. In a video of the propos ... yahoo.com

La star di #Terrifier, #DavidHowardThornton, ha chiesto alla fidanzata Jada Christie di sposarlo indossando il costume completo di #ArtTheClown. L’attore, noto per il ruolo del villain nella saga slasher di Damien Leone, ha fatto la proposta durante l’Huntsville - facebook.com facebook