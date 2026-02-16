Vestito da torero per supportare la fidanzata alle Olimpiadi | il tifo speciale per Sara Conti – Video

Per sostenere la sua ragazza alle Olimpiadi, un giovane si è presentato sugli spalti vestito da torero, con tanto di mantello rosso e cappello tradizionale. La scena si è svolta durante la gara di pattinaggio su ghiaccio a Milano, dove ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Il suo look originale e il sorriso sono stati un modo semplice e diretto per incoraggiare Sara Conti, in gara in quel momento.