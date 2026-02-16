Vestito da torero per supportare la fidanzata alle Olimpiadi | il tifo speciale per Sara Conti – Video
Per sostenere la sua ragazza alle Olimpiadi, un giovane si è presentato sugli spalti vestito da torero, con tanto di mantello rosso e cappello tradizionale. La scena si è svolta durante la gara di pattinaggio su ghiaccio a Milano, dove ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Il suo look originale e il sorriso sono stati un modo semplice e diretto per incoraggiare Sara Conti, in gara in quel momento.
Si è vestito da torero e così, con tanto di occhiali a forma di anelli delle Olimpiadi, si è presentato sugli spalti della Milano Ice Skating Arena. Il motivo? Supportare la fidanzata, l’atleta azzurra Sara Conti, in gara per il pattinaggio di figura insieme a Niccolò Macii. La coppia, infatti, ha portato una coreografia “spagnoleggiante” e così Tim Dieck, pattinatore a sua volta, in gara a Milano Cortina per la Spagna, ha deciso di essere vicino alla sua dolce metà dimostrandole, anche nell’abbigliamento, tutto il suo supporto. Il gesto non è passato inosservato, anzi, in poco tempo è diventato virale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sara Conti e Niccolò Macii sono la coppia italiana del pattinaggio di figura
CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso x.com