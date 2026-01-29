Auto si ribalta sulla carreggiata conducente estratto dalle lamiere

Questa sera, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata a San Zeno, in zona Arezzo. I vigili del fuoco sono arrivati poco prima delle 18 e hanno estratto il conducente dalle lamiere. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite, ma l’intervento è stato immediato.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio in zona San Zeno. I vigili del fuoco di Arezzo alle ore 17:50 sono intervenuti a San Zeno per un sinistro che ha visto coinvolta un'auto. La vettura, per motivi ancora da accertare, è finita fuori controllo e si è rovesciata su un fianco. Il conducente è.

