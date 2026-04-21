Terremoti a Napoli il progetto | prevedere le zone più danneggiate per coordinare meglio i soccorsi

A Napoli, un nuovo progetto mira a individuare con precisione le aree più vulnerabili durante un terremoto nei Campi Flegrei. La ricerca si concentra sulla possibilità di prevedere non solo l’intensità del sisma, ma anche i punti che potrebbero subire i danni maggiori. L’obiettivo è migliorare la pianificazione delle operazioni di soccorso e di emergenza, facilitando una risposta più efficace in caso di eventi sismici.

La ricerca prova a fare un salto in avanti per il rischio sismico nei Campi Flegrei: capire subito non solo “quanto è forte” un terremoto, ma soprattutto dove avrà fatto potenzialmente più danni. È questo il senso del sistema presentato oggi all’Università degli Studi di Napoli Federico II.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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