Negli ultimi cinque anni, i valori delle abitazioni in vendita a Napoli sono aumentati considerevolmente. Le aree più richieste si trovano principalmente nel centro storico e nei quartieri limitrofi. Secondo i dati più recenti, le quotazioni immobiliari sono cresciute in media del 25% rispetto a metà del 2020. La domanda di immobili nelle zone più centrali ha registrato un incremento superiore alla media cittadina.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mercato immobiliare di Napoli chiude il 2025 con una richiesta ancora elevata, che continua a sostenere il comparto delle compravendite, mentre nel segmento delle locazioni emergono i primi segnali di stabilizzazione, pur in un contesto di canoni ancora su livelli elevati. E’ quanto si evince dall’analisi dell’ufficio studi del portale immobiliare idealista. Nel quinquennio 2021-2025 il prezzo medio delle abitazioni a Napoli è cresciuto del 14,9%, raggiungendo i 2.825 euro al metro quadro. Ancora più intensa la dinamica degli affitti: nello stesso periodo i canoni sono saliti del 35,5%, fino a 15,5 euro al metro quadro al mese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, boom dei valori delle abitazioni in vendita negli ultimi 5 anni: le zone più richieste

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