Terni grande partecipazione per la terza edizione del Festival REsistenze Femministe | Forte il bisogno di luoghi di incontro

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la terza edizione del Festival (R)Esistenze Femministe 2026, in corso alla Casa delle Donne di Terni. La rassegna, promossa dall’associazione Terni Donne APS, sta animando la città con incontri, spettacoli, presentazioni di libri e momenti di confronto dedicati ai temi del femminismo contemporaneo, dei diritti e delle relazioni tra generazioni e linguaggi diversi. Tra questi la tavola rotonda ''Il sistema di contrasto alla violenza maschile contro le donne. Buone pratiche, nuovi scenari e prospettive future'', in programma giovedì 13 marzo alle ore 15.30 alla Casa delle Donne di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

