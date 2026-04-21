Ternana ricorso sulla penalizzazione ‘congelato’ al Collegio di Garanzia | le motivazioni

Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di bloccare temporaneamente il ricorso riguardante la penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana. La decisione è stata presa martedì 21 aprile, in conformità alle normative vigenti e considerando la situazione particolare della società. La questione riguarda quindi l’annullamento della penalizzazione e il procedimento giudiziario in corso. La società rossoverde ha presentato un ricorso che rimarrà in sospeso fino a ulteriori decisioni.

Un ricorso ‘congelato’ a seguito della penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni nel corso della giornata di martedì 21 aprile, seguendo di fatto le normative e la particolare situazione vissuta dalla società di via della Bardesca. A.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Zappi rilancia la sua battaglia legale: depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dopo l’inibizione di 13 mesiSalah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto Borussia Dortmund,... "Leggeremo le motivazioni e faremo ricorso"Omicidio alla Barca, gli imputati Charlie Sarcinelli e il cognato Badreddine Krimi condannati a nove anni ciascuno senza generiche, con esclusione... Altri aggiornamenti Collegio di Garanzia: i ricorsi di Triestina e Ternana si discuteranno il 21 aprileIl Collegio di Garanzia discuterà il prossimo 21 aprile i ricorsi presentati da Triestina e Ternana in merito alle penalizzazioni subite in questa stagione sportiva. Lo comunica lo stesso organo del ... tuttomercatoweb.com Ternana: Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classificaProsegue la battaglia legale della Ternana, che in attesa di novità dai tribunali in merito alle motivazioni della conferma della penalizzazione annuncia di essere pronta a nuove mosse. Ecco la nota: ... tuttomercatoweb.com