leggeremo le motivazioni e faremo ricorso

Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi sono stati condannati a nove anni di carcere per l’omicidio avvenuto alla Barca. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che hanno confermato il loro coinvolgimento nell’aggressione fatale. I due imputati avevano tentato di negare ogni responsabilità, ma le testimonianze hanno portato alla condanna. Leggeremo le motivazioni della sentenza prima di valutare eventuali ricorsi.

Omicidio alla Barca, gli imputati Charlie Sarcinelli e il cognato Badreddine Krimi condannati a nove anni ciascuno senza generiche, con esclusione della recidiva. Il pm aveva contestato infatti la recidiva, ma non è stata ritenuta sussistente: il giudice infatti l’ha esclusa in quanto i fatti relativi ai precedenti degli imputati sono molto datati. Gli avvocati difensori, Roberto D’Errico (nella foto a sinistra) e Luciano Bertoluzza, pensano di impugnare la sentenza: "Leggeremo le movitazioni (che saranno depositate entro 90 giorni) perché secondo noi ci sono proprio dei profili, dal punto di vista del nesso causale rispetto agli accadimenti che non tornano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

