Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi sono stati condannati a nove anni di carcere per l’omicidio avvenuto alla Barca. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che hanno confermato il loro coinvolgimento nell’aggressione fatale. I due imputati avevano tentato di negare ogni responsabilità, ma le testimonianze hanno portato alla condanna. Leggeremo le motivazioni della sentenza prima di valutare eventuali ricorsi.

Omicidio alla Barca, gli imputati Charlie Sarcinelli e il cognato Badreddine Krimi condannati a nove anni ciascuno senza generiche, con esclusione della recidiva. Il pm aveva contestato infatti la recidiva, ma non è stata ritenuta sussistente: il giudice infatti l’ha esclusa in quanto i fatti relativi ai precedenti degli imputati sono molto datati. Gli avvocati difensori, Roberto D’Errico (nella foto a sinistra) e Luciano Bertoluzza, pensano di impugnare la sentenza: "Leggeremo le movitazioni (che saranno depositate entro 90 giorni) perché secondo noi ci sono proprio dei profili, dal punto di vista del nesso causale rispetto agli accadimenti che non tornano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caso Resinovich, perché il marito ha già ‘perso’ in Cassazione: ricorso bocciato, le motivazioniIl ricorso di Sebastiano Visintin contro la richiesta di una terza perizia su Liliana Resinovich è stato respinto dalla Cassazione.

Milano, Sala: "Faremo ricorso contro condanna a risarcimento danni movida"Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annuncia che il Comune ricorrerà contro la condanna a risarcire i danni causati dall’inquinamento acustico della movida nel quartiere Lazzaretto-Melzo.

Temi più discussi: Leggeremo le motivazioni e faremo ricorso; La sindaca Manassero: I lavori sospesi fino al 5 marzo: l'ordinanza la leggeremo e rispetteremo tutti insieme; Zappi, respinto il ricorso contro la squalifica di 13 mesi: decadrà da presidente dell'Aia; Perché è così difficile accertare le responsabilità per i reati colposi? L’avvocato e il paragone con i filamenti del Dna.

Leggeremo le motivazioni e faremo ricorsoOmicidio alla Barca, gli imputati Charlie Sarcinelli e il cognato Badreddine Krimi condannati a nove anni ciascuno senza generiche, ... ilrestodelcarlino.it

Bundu: TAR: ricorso rigettato. Aspettiamo le motivazioni e rilanceremoNon è stato dichiarato inammissibile. Procederemo a sollevare la questione ai livelli superiori. Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu, già ... pressenza.com

«Ho appena appreso la notizia tramite i miei legali. Leggeremo e valuteremo le motivazioni della sentenza che ovviamente rispetto e continuo ad avere fiducia nella giustizia, nell'ordinamento sportivo e nei suoi tre gradi di giudizio a tutela della presunzione di - facebook.com facebook