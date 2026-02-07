Acciaierie Valbruna Urso | serve soluzione strutturale in tempi brevi

Questa mattina il ministro Urso ha ribadito l’urgenza di trovare una soluzione definitiva e condivisa per le Acciaierie Valbruna. Serve un intervento rapido che garantisca la continuità della produzione e il lavoro nello stabilimento, considerato strategico per l’industria italiana. La situazione resta critica e le parti sono chiamate a trovare un accordo in tempi brevi.

Roma, 7 feb. (askanews) – Sulle Acciaierie Valbruna serve "una soluzione consensuale, definitiva e strutturale" che garantisca produzione e lavoro di uno stabilimento "strategico per l'industria per l'Italia". E va trovata "nel più breve tempo possibile". Lo ha affermato il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Bolzano, incontrando i giornalisti a margine di una serie di visite con azienda, sindacati e autorità locali. Urso ha ribadito che se non si trovasse una strada per garantire questi punti fermi, il governo ha già chiarito di esser pronto a far ricorso al Golden Power.

