Lanfranco Morri, albergatore di 80 anni, sta preparando le valigie. Dopo oltre sei decenni nel settore, ha deciso di smettere. Le trattative per la vendita dell’hotel Sarti sono in corso e in aumento. Morri ha già fatto le valigie mentalmente: è pronto a lasciare il mestiere che fa da più di 60 anni e godersi un po’ di relax.

"Ho ottant’anni e faccio l’albergatore da 63. Adesso posso anche smettere". Lanfranco Morri è pronto ad appendere la professione al chiodo per godersi un po’ di riposo. L’hotel Sarti, affacciato su piazzale San Martino, è in vendita con i suoi servizi tra cui spa, piscina esterna e una buona dote di camere. "Ma non lo regalo - scherza Morri -. Vediamo le offerte, che ci sono e sono diverse, non una sola". L’hotel Sarti è in prima linea, da dalle sue stanze si vede il sorgere del sole sull’Adriatico. Non sarà una svendita, dice il titolare, ma chiaramente i dettagli delle trattative dirette non vengono resi noti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempi stretti per la vendita dell’hotel Sarti: "Le trattative sono in corso e sono più di una"

