Il Fatto | Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni Il braccio di ferro con il governo

Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata uscente di Terna, ha presentato una richiesta di buonuscita pari a 7,3 milioni di euro. La sua richiesta ha suscitato tensioni con il Ministero dell’Economia, dando il via a uno scontro che coinvolge anche possibili future nomine e accordi tra le parti. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sulle modalità di uscita e compensi dei dirigenti pubblici.

Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata uscente di Terna, non fa sconti e la sua richiesta di una buonuscita da 7,3 milioni di euro sta trasformando il risiko delle nomine in un vero e proprio braccio di ferro con il Ministero dell’Economia. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la manager, indicata dal governo per la presidenza di Eni dopo l’addio a Terna, pretende l’intera cifra legata alla sua mancata riconferma, innescando uno stallo che imbarazza Palazzo Chigi. Il nodo è tutto politico e regolamentare: secondo le norme interne di Cassa Depositi e Prestiti, che controlla entrambe le società, non è previsto alcun premio in denaro se un dirigente si sposta da una posizione all’altra dello stesso gruppo.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Il Governo cambia i vertici di Leonardo, Enav e Terna. Descalzi confermato alla guida di EniIl Governo ha deciso le nuove nomine ai vertici di alcune fra le maggiori società partecipate dallo Stato.

Monti e Cuzzilla per Terna, Di Foggia all’Eni, Mariani a.d. di Leonardo. Tutte le nuove nomine pubblicheIl ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, delineando un...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Descalzi confermato Ad di Eni, Giuseppina di Foggia nuovo presidente. Mariani prende la guida di Leonardo; TERNA, il vicolo cieco in cui si è cacciata la Di Foggia per la sua avidità in tema di severance; Fratelli di board: con le nuove nomine il partito di Giorgia Meloni stringe la presa sulle società partecipate di Stato; Nomine, Descalzi confermato ad Eni. Mariani alla guida di Leonardo, Cattaneo ancora a Enel.

Il Fatto: Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni. Il braccio di ferro con il governoScontro totale tra il Tesoro e l'Ad uscente di Terna: la richiesta di una liquidazione record per passare alla presidenza di Eni blocca le nomine. Il governo teme il danno d'immagine, mentre Cdp ricor ... msn.com

Giuseppina Di Foggia nuovo presidente di Eni. Le fotoNovità in Eni. La presidenza è stata attribuita a Giuseppina Di Foggia, attuale amministratore delegato e direttore generale Di Terna che prende il posto Di Giuseppe Zafarana. In vista dell’assemblea ... formiche.net

Dall'ENI l'hanno spostata a Terna. Giuseppina di Foggia designata dall'amica Arianna Meloni dopo aver percepito 2 milioni di stipendio annuale alla società elettrica,ha chiesto 7 milioni di buon uscita mentre gli italiani combattono contro il caro bollette. Buong x.com

Ci stanno capendo poco le due sorelline dopo la botta sul referendum ... però intanto piazzano i loro uomini nei punti nevralgici. Come ha fatto Orban e come fa la famiglia Berlusconi. Per esempio: Giuseppina Di Foggia, in amicizia con Arianna Meloni, va al facebook