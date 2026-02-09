Adesso è ufficiale stop alla gigafactory di Termoli Stellantis

La notizia è ufficiale: la gigafactory di Termoli non si farà. Automotive Cells Company (ACC), la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total, ha deciso di abbandonare il progetto. La stessa scelta riguarda anche l’impianto di Kaiserslautern, in Germania. La conferma arriva dopo settimane di attese e speculazioni. Ora si attendono sviluppi su cosa succederà alle aree interessate a questa grande operazione.

La gigafactory di Termoli non si farà. Automotive Cells Company (ACC), la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total, ha ufficialmente abbandonato il progetto, insieme a quello di Kaiserslautern, in Germania. La decisione, attesa da tempo, lascia ora incertezza sul futuro dello stabilimento molisano e solleva interrogativi sull'occupazione di 34 lavoratori italiani. L'annuncio, giunto il 9 febbraio 2026, segna la fine di una speranza per il rilancio industriale del territorio e apre una fase di riorganizzazione per Stellantis, chiamata ora a trovare soluzioni alternative per l'impianto di Termoli.

La multinazionale Stellantis ha deciso di cancellare definitivamente il progetto della gigafactory a Termoli.

Il consorzio Acc ha deciso di fermare il progetto della gigafactory di batterie a Termoli.

