Stellantis e soci cancellano la gigafactory di Termoli | annunciato lo stop definitivo al progetto

Da ilfattoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La multinazionale Stellantis ha deciso di cancellare definitivamente il progetto della gigafactory a Termoli. Dopo mesi di attese e annunci, l’azienda ha comunicato che lo stop è ormai definitivo. La notizia ha lasciato molti senza parole, soprattutto chi sperava in una possibilità di lavoro e sviluppo nella zona. Ora si attende solo il capitolo finale di questa vicenda.

Se qualcuno ci credeva ancora, da oggi può riporre il sogno nel cassetto: la gigafactory di Termoli non vedrà mai luce. Lo stabilimento di Stellantis, gloriosa fabbrica del motore Fire, non verrà riconvertito dallo stesso gruppo – in collaborazione con Mercedes e Total – in un impianto per la produzione di batterie. Una mossa che costringerà la casa costruttrice guidata da Exor della famiglia Agnelli-Elkann a elaborare una strategia per garantirne la continuità. Altrimenti, oltre alla fabbrica di Cassino già ridotta ai minimi termini, anche il sito molisano sarà destinato a un futuro incerto e ancor più problematico per gli occupati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

