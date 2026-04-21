Terminati i lavori al collettore di via D’Annunzio

Sono stati completati i lavori sul nuovo collettore fognario in via D’Annunzio, tra via Aristotele e la rotatoria sulla statale 16. L’intervento ha riguardato la realizzazione di un sistema di scarico per acque chiare, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire eventuali criticità strutturali nella zona. I lavori sono stati portati a termine nelle ultime settimane.

Sono terminati i lavori del nuovo collettore fognario per acque chiare su via D’Annunzio, nel tratto tra via Aristotele e la rotatoria della statale 16, realizzati per migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire criticità strutturali. A completamento dei lavori, si è provveduto al rifacimento di un tratto di marciapiede per circa 170 metri di lunghezza, ed è stato rinnovato il manto stradale per tutta la larghezza della carreggiata, con l’installazione della segnaletica. A dare notizia della conclusione dell’intervento è l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, dopo aver dato conto della consegna del primo step a fine dicembre 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terminati i lavori al collettore di via D’Annunzio Notizie correlate Lavori terminati in piazza Castello. Ma al posteggio tornano luce e guaiSi accende un altro tassello del piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, ma non tutto fila liscio. Leggi anche: Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: completato il massetto, predisposto il nuovo posizionamento del collettore fognario Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manutenzioni, terminati i lavori di ripristino pavimentazione in corso Italia e rimossa la transenna; Sito Istituzionale | Parco Campagna, terminati i lavori nuova area ludica; Terminati i lavori al ponte mobile; Terminati i lavori di ritinteggiatura del mercato coperto di Russi. Parco archeologico di Roselle: terminati i lavori finanziati dal PnrrGrosseto. I Parchi archeologici della Maremma annunciano che si sono conclusi, con ottimi risultati, i lavori finanziati dal Pnrr, eseguiti dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana, al Parco ... grossetonotizie.com Sampierdarena, via Buranello riapre al trasporto pubblico: tornano i bus Amt dopo i lavori dei Quattro AssiConcluso l'intervento partito a dicembre: ripristinati i percorsi delle linee 1, 7, 9, N1 e N2. Resta invece limitata la linea 20 con capolinea provvisorio in via di Francia. L'assessore Ferrante: In ... lavocedigenova.it In Eccellenza i giochi non sono ancora terminati. Ci sono due squadre a pari punti che si giocheranno la promozione all'ultima giornata https://bitly.cx/BUQps - facebook.com facebook #info #atac- Rete metroferroviaria: aggiornamento stato del servizio: terminati lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria della metro C, da inizio servizio circolazione attiva su intera linea. #Roma x.com