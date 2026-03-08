Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione in piazza Castello, portando nuova luce e alcune complicazioni nel posteggio. La conclusione degli interventi segna un passo avanti nel progetto, anche se alcuni problemi legati all’illuminazione nel parcheggio sono tornati a verificarsi. La situazione si presenta ora con luci accese e criticità in alcune aree.

Si accende un altro tassello del piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, ma non tutto fila liscio. In piazza Castello, a due passi dalla stazione ferroviaria, i lavori si sono conclusi: da una settimana il parcheggio è tornato illuminato e il cantiere è stato rimosso, restituendo gli stalli agli automobilisti. Ma sia mercoledì sera, sia ieri, al calare della sera l’impianto è rimasto inspiegabilmente spento: un problema forse dovuto all’aumento di voltaggio che dovrà essere risolto. Per il rifacimento degli asfalti, invece, l’appuntamento è tra aprile e maggio, quando le condizioni meteo permetteranno interventi estesi. Nel frattempo il cantiere si è spostato al Bosco della Memoria, dove si lavorerà per tre settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori terminati in piazza Castello. Ma al posteggio tornano luce e guai

La luce torna nel parcheggio di piazza Castello (ma non solo)In questi giorni sono diversi i cantieri attivi in città per la sistemazione degli impianti di illuminazione: ecco l'elenco delle vie Nel parcheggio...

