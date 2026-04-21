Alle Terme di Montecatini si è verificato un cambiamento nella gestione, con le dimissioni del commercialista Luca Quercioli, che ricopriva il ruolo di amministratore unico da due anni. L’azienda, coinvolta in una procedura di concordato preventivo in continuità, si trova ora ad affrontare questa novità. La decisione arriva in un momento di incertezza per la struttura, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui prossimi passi.

Nuovo colpo di scena alle Terme di Montecatini. Il commercialista Luca Quercioli (foto), da due anni amministratore unico dell’azienda, coinvolta in una procedura di concordato preventivo in continuità, ha rassegnato le dimissioni. La decisione del professionista, titolare di uno studio a Sesto Fiorentino, è nata un seguito a una serie di verifiche che la Banca d’Italia sta effettuando alla Banca di Cambiano, dove ricopre il ruolo di presidente del collegio sindacale. Gli ispettori hanno rilevato l’incompatibilità di questi ruoli con quello di amministratore delle Terme e Quercioli ha deciso di lasciare l’incarico a Montecatini. La notizia è stata data ieri mattina dall’assessore regionale al termalismo Leonardo Marras, durante l’audizione tenuta durante la commissione controllo del consiglio regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terme di Montecatini. Lascia l’amministratore

Terme di Montecatini, ecco la svolta per riaprire il futuro

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