Terme di Montecatini e investitori Un’azienda valdarnese è tra i soci

Una società valdarnese entra nel gruppo che potrebbe comprare le Terme di Montecatini. L’azienda, di dimensioni notevoli, si è aggiunta ai soci con l’obiettivo di partecipare a una possibile acquisizione della storica struttura termale toscana. La notizia circola tra gli investitori e ha acceso l’interesse di chi segue da vicino il settore.

C'è anche un'importante azienda valdarnese nella compagine societaria che potrebbe acquistare le storiche Terme di Montecatini. Dopo due aste andate deserte per la vendita del complesso termale, attualmente sotto il controllo di un commissario liquidatore, arriva l'offerta di una società guidata da due protagonisti del panorama imprenditoriale toscano: il Calzaturificio Semilla, storica azienda di Levane, nel comune di Bucine, simbolo del lusso Made in Italy, e Claudio Cardini, la cui carriera è iniziata oltre quarant'anni fa dal Campeggio Girasole di Figline Valdarno. Una scalata che lo ha portato a fondare Human Company, gruppo leader internazionale nel turismo all'aperto e nelle dimore di prestigio.

