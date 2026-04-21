Durante la partita di ieri a Cattolica contro il San Marino, il Teramo ha raggiunto la sua ventunesima vittoria su un totale di 32 incontri disputati. Nonostante i numeri di record raggiunti, la classifica del campionato rimane invariata. L’incontro si è concluso con il successo della squadra ospite, segnando un risultato significativo in termini statistici, ma senza modificare la posizione in classifica.

Il Teramo ha messo a segno un traguardo statistico di eccezionale rilievo durante lo scontro avvenuto ieri a Cattolica contro il San Marino, ottenendo la sua ventunesima vittoria complessiva dopo 32 incontri disputati. Nonostante un bottino di 37 punti, che vede la squadra staccare il Bonolis per 2 punti, la posizione in classifica rimane la terza, evidenziando una discrepanza tra l’eccellenza dei numeri raggiunti e il posizionamento attuale. L’equilibrio tra prestazioni matematiche e realtà agonistica. Analizzando i dati raccolti finora, emerge un quadro di una solidità quasi fuori norma per il gruppo nerazzurro. Con 9 pareggi totali registrati nel corso della stagione, la squadra ha dimostrato una capacità di gestione delle partite che spesso sfugge ai risultati immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, numeri da record ma classifica ferma: il paradosso nerazzurro

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