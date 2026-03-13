Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha segnato con regolarità in trasferta ma non riesce a trovare la rete al Maradona da oltre tre mesi. Il suo digiuno casalingo si contrappone alle prestazioni positive fuori casa, creando un paradosso che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Ora, con la prossima partita contro il Lecce, il giocatore ha l’opportunità di rompere questo tabù.

IL TABÙ CASALINGO. Il Napoli di Antonio Conte ha ripreso la marcia verso la zona Champions League con due vittorie di fila, ma deve fare i conti con il singolare digiuno casalingo di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, autore fin qui di un’ottima stagione con 13 gol e 4 assist, non segna in Serie A allo stadio Maradona da oltre tre mesi (doppietta alla Juventus il 7 dicembre ). Da allora, sono trascorse sei gare interne a secco in campionato, mentre le sue ultime 5 reti sono arrivate tutte in trasferta (Cremonese, Genoa, Verona). L’unica gioia a Fuorigrotta nel 2026 è arrivata nell’inutile sconfitta europea contro il Chelsea. La sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce rappresenta l’occasione perfetta per sfatare questo fastidioso blocco tecnico e psicologico. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il paradosso di Rasmus Hojlund: bomber implacabile in trasferta, ma a secco al Maradona da tre mesi. I numeri e la chance col Lecce

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