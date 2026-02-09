Chivu Inter strapotere nerazzurro | Sassuolo schiantato e numeri da record

L’Inter di Chivu conquista un’altra vittoria senza appello. I nerazzurri hanno dominato il Sassuolo a Reggio Emilia, lasciando pochi spazi agli avversari. La squadra romena continua a mostrare forza e sicurezza, portando a casa un risultato netto e confermando i numeri da record di questa stagione.

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico romeno guida una squadra schiacciasassi che a Reggio Emilia ha travolto i neroverdi. Il cammino della Beneamata in questa fase della stagione assume contorni strabilianti. La formazione guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore eroe del Triplete ora alla guida tecnica del club meneghino, ha espugnato il campo del Sassuolo con una prestazione di forza che lascia poco spazio alle interpretazioni. Con questa vittoria, i nerazzurri confermano una continuità quasi perfetta, sporcata soltanto dal recente pareggio contro il Napoli, dimostrando una superiorità schiacciante specialmente contro le compagini di fascia media. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, strapotere nerazzurro: Sassuolo schiantato e numeri da record Approfondimenti su Chivu Inter Inter, Chivu vola oltre Conte e Inzaghi: numeri da record per il tecnico nerazzurro L’Inter si distingue sotto la guida di Chivu, il quale ha raggiunto risultati notevoli finora, superando i record stabiliti dai suoi predecessori, Conte e Inzaghi. Chivu da record: i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e Inzaghi Chivu stabilisce nuovi record con l'Inter, superando le performance di Conte e Inzaghi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Chivu Inter Argomenti discussi: Inter, è finita! Che spettacolo in campo: risultato da brividi. Mai visto un Dimarco così: l’Inter prepara contratto a vita, la battuta di Chivu racconta la trasformazione in top playerCon i 3 assist serviti contro il Sassuolo Dimarco è già a quota 13: per Chivu è un’arma fondamentale sui calci piazzati. E l'Inter pensa a un contratto super per lui ... sport.virgilio.it L’inverno schiacciasassi dell’Inter (che non ha ancora vinto lo scudetto)L'Inter travolge il Sassuolo e conferma lo strapotere in Italia. Che non vale ancora il preannuncio di scudetto, ma dà qualche risposta ai tanti dubbi iniziali su Chivu. panorama.it L’Inter vince con i Seahawks il Super Bowl (anche se Chivu tifava Patriots) x.com "Chivu ha avuto la squadra in pugno da subito e l'Inter è tantissime cose. Ha 4 titolari in attacco, oltre al capocannoniere. Sta giocando senza Calhanoglu e Barella: chi se ne accorge Dumfries non doveva essere la grande mancanza A forza di criticarlo Luis facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.