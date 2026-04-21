Teramo diventa capitale del jazz | il MoonJune Festival conquista l’estero
Dal 22 al 25 luglio 2026, Teramo ospiterà la quarta edizione del MoonJune Festival, un evento musicale internazionale dedicato al jazz. La città si trasformerà in un punto di incontro per artisti e appassionati del genere provenienti da diversi paesi. L’evento si svolgerà in varie location del centro storico, coinvolgendo musicisti di rilievo e pubblico da tutto il mondo.
Dal 22 al 25 luglio 2026, la città di Teramo si trasformerà nel fulcro di un importante crocevia musicale internazionale ospitando la quarta edizione del MoonJune Festival. L’evento, che vede la partecipazione di centinaia di spettatori già prenotati dall’estero, porterà in Abruzzo un cartellone di artisti di fama mondiale specializzati in generi che spaziano dal jazz al rock progressivo, fino all’avanguardia e alla musica etnica. L’impatto di un festival globale sul tessuto locale teramano. Il trasferimento della rassegna in territorio abruzzeno non rappresenta solo una scelta artistica, ma una precisa strategia di valorizzazione territoriale orchestrata dall’Associazione Culturale Music By Eder, guidata da Emiliano Di Serafino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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