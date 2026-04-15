NBA Play-In | sfida decisiva per Phoenix e Charlotte come seguirla

Il torneo Play-In della NBA prosegue con partite importanti che coinvolgono le squadre di Phoenix e Charlotte. Le gare rappresentano un passaggio cruciale per entrambe le franchigie, che cercano di ottenere una posizione utile per accedere ai playoff. Gli incontri sono seguiti con attenzione dagli appassionati, che vogliono capire quali squadre avranno la possibilità di continuare la corsa verso il titolo.

Il torneo Play-In della NBA entra nel vivo con sfide decisive che vedranno protagoniste le franchigie di Phoenix e Charlotte, con gli occhi puntati sulla possibilità di accedere ai playoff. Gli scontri tra Phoenix Suns e Portland Trailblazers, insieme alla sfida tra Charlotte Hornets e Miami Heat, si svolgeranno nella serata del 14 aprile, offrendo agli appassionati una finestra di competizione diretta per il diritto di affrontare i vertici della classifica nei turni successivi. La tensione agonistica raggiunge il culmine nella PHX Arena, dove i Phoenix Suns si preparano a ricevere i Portland Trailblazers alle ore 22:00 ET. L’esito di questo confronto determinerà chi avrà l’onore di sfidare i San Antonio Spurs, piazzati al secondo posto, nel primo turno dei Playoff 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA Play-In: sfida decisiva per Phoenix e Charlotte, come seguirla Lakers vs Suns: sfida decisiva per il play-off tra LeBron e i PhoenixI Los Angeles Lakers affrontano i Phoenix Suns in una sfida cruciale per il quarto posto nella Western Conference, con l’obiettivo di blindare il... Olimpia-Maccabi: la sfida decisiva per i Play-InOlimpia Milano ospita stasera il Maccabi Tel Aviv in una sfida decisiva per l’accesso ai Play-In dell’Eurolega 2025-2026.