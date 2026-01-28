Tentata estorsione ai genitori il pm chiede la condanna a oltre 3 anni

Il pubblico ministero ha chiesto più di tre anni di carcere per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni di Canicattì. L’accusa è tentata estorsione ai danni dei genitori. La decisione ora passa al giudice, che dovrà valutare le prove e decidere se confermare la richiesta.

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 3 anni, un mese e 10 giorni di reclusione per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì, imputato per tentata estorsione ai danni dei genitori. Il procedimento si celebra davanti al gup Micaela Raimondo con rito abbreviato. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe appiccato un incendio in un magazzino di famiglia e minacciato di far esplodere l’immobile, dove passavano tubi del gas, per costringere i genitori a consegnargli 20 euro destinati all’acquisto di droga. L’arresto era scattato lo scorso luglio, dopo la denuncia dei genitori, che avevano raccontato anni di vessazioni e minacce.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

