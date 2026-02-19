Firenze | rapina una donna di giorno in via Palazzuolo e tenta la fuga Fermato dai passanti
Oggi a Firenze, in via Palazzuolo, una donna è stata rapinata durante le ore diurne. La causa è stata un’azione improvvisa di un uomo che ha sottratto il suo portafoglio e si è dato alla fuga. I passanti, notando la scena, hanno immediatamente reagito, inseguendo il ladro e fermandolo prima che potesse scappare. La polizia è intervenuta subito sul posto. La vittima ha raccontato di aver riconosciuto l’aggressore tra i presenti. La scena si è conclusa con l’arresto del sospetto.
FIRENZE – Pomeriggio movimentato nel centro di Firenze oggi, 19 febbraio 2026. Alcuni passanti hanno inseguito e bloccato un uomo che avrebbe strappato dei gioielli a una donna, non è chiaro se degli orecchini o una collana, per poi darsi alla fuga. L’episodio è accaduto poco dopo le 15 in via Santa Lucia all’angolo con via Palazzuolo. Secondo quanto appreso, il giovane, descritto come maghrebino, è arrivato di corsa da via Orti Oricellari, dove si trova la francese, la ‘Victor Hugo’, inseguito da alcune persone. Ha cercato di seminarle infilandosi tra due auto parcheggiate, ma il tentativo è durato pochi attimi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Strattona e ruba il portafoglio a una donna a Milano: rapinatore bloccato dai passanti, un complice in fugaA Milano, il 17 gennaio 2026, un uomo ha strattonato e rubato il portafoglio a una donna.
Strattonano una anziana e poi la buttano a terra per derubarla: un ladro fermato dai passanti e arrestatoA Milano, in via Palmanova, una donna anziana è stata vittima di un tentativo di furto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Firenze capitale (anche) dell'immigrazione clandestina. Due arresti nell'inchiesta sul decreto flussi; Furto in via Nazionale, Ceccardi: Donna rapinata in pieno giorno da un cittadino straniero; Il video del rapinatore bloccato dai passanti a Firenze: circondato e messo a terra. Ha rischiato il linciaggio; Firenze, trovato cadavere decapitato di una donna a Scandicci.
Truffano 83enne a Firenze e le rubano monili da 300mila euroUn 56enne e un 30enne sono stati arrestati dalla polizia a Firenze per truffa a una 83enne. Gli investigatori hanno controllato un'auto in via Barsanti, a ... gonews.it
Il giallo: il cadavere di una donna decapitata ritrovato in un casolareGiallo a Scandicci, alle porte di Firenze: in un casolare è stato trovato il cadavere di una donna, decapitata. Sul posto, in via Galileo Galilei, sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e ... lanuovasardegna.it
Arrestato dalla Polizia di Stato il presunto autore della violenta rapina alla comunità Alidoro di Sesto Fiorentino. Ferita un'educatrice #SestoFiorentino #Firenze #Cronaca #PoliziaDiStato #Sicurezza facebook