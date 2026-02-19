Firenze | rapina una donna di giorno in via Palazzuolo e tenta la fuga Fermato dai passanti

Oggi a Firenze, in via Palazzuolo, una donna è stata rapinata durante le ore diurne. La causa è stata un’azione improvvisa di un uomo che ha sottratto il suo portafoglio e si è dato alla fuga. I passanti, notando la scena, hanno immediatamente reagito, inseguendo il ladro e fermandolo prima che potesse scappare. La polizia è intervenuta subito sul posto. La vittima ha raccontato di aver riconosciuto l’aggressore tra i presenti. La scena si è conclusa con l’arresto del sospetto.

FIRENZE – Pomeriggio movimentato nel centro di Firenze oggi, 19 febbraio 2026. Alcuni passanti hanno inseguito e bloccato un uomo che avrebbe strappato dei gioielli a una donna, non è chiaro se degli orecchini o una collana, per poi darsi alla fuga. L’episodio è accaduto poco dopo le 15 in via Santa Lucia all’angolo con via Palazzuolo. Secondo quanto appreso, il giovane, descritto come maghrebino, è arrivato di corsa da via Orti Oricellari, dove si trova la francese, la ‘Victor Hugo’, inseguito da alcune persone. Ha cercato di seminarle infilandosi tra due auto parcheggiate, ma il tentativo è durato pochi attimi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

