Ponte di Nona | entra in casa ma trova i proprietari arrestato ladro con laboratorio portatile dello scasso

A Ponte di Nona un uomo di 46 anni, cittadino georgiano, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dai proprietari all’interno di un appartamento. I proprietari lo hanno scoperto mentre si trovava nel loro appartamento e hanno chiamato le forze dell’ordine. Durante l’arresto, sono stati trovati e sequestrati un laboratorio portatile per scasso e vari attrezzi. Il caso è stato portato all’attenzione delle autorità competenti.

Ladro d'appartamento a Ponte di Nona. L'uomo - un cittadino georgiano di 46 anni - è stato colto con le mani nel sacco dagli stessi proprietari mentre si trovava all'interno dell'abitazione della periferia est della Capitale.Ladro a Ponte di NonaL’intervento degli agenti del VI distretto Casilino.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ladro in casa, l’allarme dei proprietari: arrestato mentre scappa con la refurtiva Portiere dell'Udinese trova un gatto in casa, ma non è suo: si cercano i proprietariUn ospite inatteso ha fatto visita stamattina a casa di Daniele Padelli, portiere dell'Udinese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina; Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti; Ponte di Nona, condominio della droga da oltre 12 chili di stupefacenti fiutati da ‘Nelly’: 2 arresti della Polizia di Stato. Sequestrate circa 700 dosi. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Ponte di Nona, il tesoro nei contatori: il fiuto di Nelly scova 12 chili di droga. Blitz antidroga a Ponte di Nona: oltre 12 kg sequestrati e due arrestiLa Polizia di Stato, con il supporto dell’unità cinofila, ha individuato e smantellato una filiera dello spaccio all’interno di una palazzina a Ponte di Nona, sequestrando oltre 12 kg di stupefacenti ... notizie.it Roma, Ponte di Nona e il palazzo dello spaccio: Nelly fiuta 12 chili di droga, scattano due arrestiRoma, blitz a Ponte di Nona: Nelly individua droga nascosta in una palazzina, oltre 12 chili sequestrati e due arresti della Polizia di Stato. romait.it A Ponte di Nona una palazzina diventata base della droga: oltre 12 chili sequestrati, circa 700 dosi trovate, due arresti. Che cosa racconta davvero questo blitz su Roma est - facebook.com facebook Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina ift.tt/rThQMSV x.com