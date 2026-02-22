Tenta di entrare a Mar-a-Lago e viene ucciso | aveva con sè un fucile e una tanica di benzina

Un giovane di 20 anni è stato ucciso mentre tentava di entrare a Mar-a-Lago, dopo aver portato con sé un fucile e una tanica di benzina. La sua presenza ha attirato l’attenzione delle forze di sicurezza, che hanno aperto il fuoco per fermarlo. La scena si è svolta davanti all’ingresso della residenza, dove sono stati rinvenuti gli oggetti nel suo zaino. Gli investigatori stanno analizzando i motivi dietro questa azione.

Il servizio di sicurezza della Casa Bianca ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo che ha tentato di intrufolarsi in un'area protetta nel resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, residenza del presidente Donald Trump. Lo rendono noto le autorità locali L'individuo, poco più che ventenne - riferisce il Secret service - è stato visto presso il cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago «con in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante». Al momento del fatto non c'erano persone protette dai Servizi segreti presenti sul posto. Al momento del fatto, avvenuto all'una di notte (ora locale) Donald Trump si trovava alla Casa Bianca.