Durante un controllo notturno nel centro di Catania, i Carabinieri hanno individuato un giovane di 23 anni con droga e denaro contante. L’operazione ha portato alla sua denuncia. I militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente e il denaro trovati durante il controllo. La vicenda si è svolta senza altri coinvolgimenti o complicazioni legali.

Questo comportamento ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito. Il 23enne è stato quindi fermato e messo in sicurezza, prima di essere sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. Durante le verifiche, i militari hanno trovato 8 dosi di marijuana per un peso complessivo superiore ai 20 grammi. Inoltre, nelle tasche del giovane sono stati rinvenuti 650 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono probabile provento dell’attività di spaccio. I controlli sono stati successivamente estesi anche all’abitazione del 23enne, dove i Carabinieri hanno scoperto materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, droga e contanti durante un controllo notturno: denunciato un 23enne

