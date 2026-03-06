Entra nel negozio per evitare il controllo trovato con hashish e in violazione del Daspo | giovane denunciato

Un giovane è stato denunciato dai Carabinieri di Ravenna dopo essere entrato in un negozio per evitare un controllo e aver trovato con hashish. È stato anche scoperto in violazione del Daspo. L’operazione di contrasto alla droga continua senza sosta nella zona.

I movimenti dell'uomo hanno insospettito i Carabinieri. Era già gravato da un divieto di dimora in provincia e un divieto di accesso ai locali pubblici Prosegue l’azione di contrasto al consumo e allo spaccio di droga condotta dai Carabinieri di Ravenna. Nei giorni scorsi, i militari della sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, hanno denunciato un giovane. Individuato all'incrocio tra piazza Farini e via Carducci, l’uomo, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi frettolosamente ed entrando all’interno di un negozio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Denunciato un parcheggiatore abusivo per violazione del daspo urbanoI carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un uomo di 75 anni, residente a Catania, per la violazione di un provvedimento di divieto di...

Molesto in un negozio, aggredisce gli agenti: trovato con un libro rubato e dell'hashishUn 26enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, alla stazione di Porta Nuova, con le accuse di violenza e resistenza a...

Altri aggiornamenti su Entra nel negozio per evitare il....

Temi più discussi: Dal campo all’alluvione: il cibo ha un costo ambientale che non vediamo; Decahtlon entra da Ikea: al via il progetto pilota di retail integrato; Furti alla Coin, la cassiera che aiutava poliziotti e carabinieri evita l’arresto; Dettagli versione Luna V Canzone lunare del firmamento: Variazione - Il ritorno di colui che catturò il vento.

Entra mascherato nel negozio e aggredisce il titolare con lo spray al peperoncinoLa denuncia ai carabinieri, subito intervenuti, non è stata ancora formalizzata, ma al momento sembra che il tipo mascherato, nell’uscire, si sia portato dietro anche borse per 30mila euro, ripulendo ... luccaindiretta.it

Taylor Swift entra nel negozio e compra… il suo nuovo disco. Ecco la reazione dei fanImmaginate la sorpresa dei clienti del supermercato Target di Nashville, Tennessee, quando hanno visto entrare Taylor Swift in persona. La cantante è entrata nel Target per acquistare la sua copia ... 105.net

L’Italia entra in guerra senza avvisare il popolo né il Parlamento. Da Sigonella è guerra dichiarata all’Iran. La fuga dal Parlamento e il silenzio sulla guerra Giorgia Meloni non è andata in Aula, ha mandato Crosetto e Tajani. Mentre alla Camera e al Senato si - facebook.com facebook

L’Italia entra in guerra senza avvisare il popolo né il Parlamento. Da Sigonella è guerra dichiarata all’Iran. La fuga dal Parlamento e il silenzio sulla guerra Giorgia Meloni non è andata in Aula, ha mandato Crosetto e Tajani. Mentre alla Camera e al Senato si x.com