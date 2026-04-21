Tensione a Ischia stop in extremis all’abbattimento di una casa abusiva

Una mattina di tensione si è verificata a Chiummano, frazione del comune di Barano, sull’isola di Ischia. Le forze dell’ordine hanno tentato di procedere con l’abbattimento di una casa costruita senza permesso, ma l’operazione è stata fermata all’ultimo momento. La situazione si è sbloccata grazie a un intervento che ha impedito la conclusione delle operazioni di demolizione in quella circostanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata di tensione a Chiummano, frazione del comune di Barano d’Ischia, dove era in programma l’abbattimento della casa della famiglia Di Iorio, sospeso in extremis per le accertate condizioni di salute del proprietario, Pietro Paolo Di Iorio, 79 anni, affetto da gravi problemi di salute, in particolare di natura cardiaca. L’abitazione, in cui il signor Di Iorio vive con l’anziana coniuge, è al centro di una vicenda che intreccia aspetti giudiziari e una forte dimensione umana: l’uomo, già colpito da un infarto dopo aver appreso della demolizione, versa in condizioni di salute molto gravi. E attorno alla sua abitazione stamattina sì sono radunate un po’ di persone per perorare la sua causa e seguire l’evolversi della vicenda.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tensione a Ischia, stop in extremis all’abbattimento di una casa abusiva Notizie correlate Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiutiIl comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia un’area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di... Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditoreUn blitz della guardia di finanza ha portato al sequestro di una discarica abusiva sull'isola di Ischia, denunciato un noto imprenditore.