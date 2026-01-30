Ischia vasta area trasformata in una discarica abusiva | nei guai noto imprenditore

La guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva su tutta un’area dell’isola di Ischia. Durante il blitz, hanno sequestrato il sito e denunciato un noto imprenditore locale, ritenuto responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti. La situazione ha scosso l’isola, che ora si prepara a intervenire per bonificare e ripristinare la zona.

A Calolziocorte, un'area boschiva vicino a un torrente è stata oggetto di abbandono di rifiuti, trasformandosi in una discarica abusiva.

