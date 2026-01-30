ischia sequestrata una discarica abusiva di rifiuti

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati sull’isola di Ischia. Dentro ci sono 860 metri cubi di rifiuti di demolizione e due veicoli. Il responsabile, proprietario del sito e legale rappresentante di un’impresa edile locale, è stato denunciato. L’operazione è arrivata dopo controlli mirati a contrastare il fenomeno delle discariche abusive sull’isola.

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia un’ area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di materiale di demolizione e due automezzi, nonché denunciato il responsabile, proprietario del sito e legale rappresentante di un’impresa edile del luogo. In particolare, i finanzieri della Compagnia Ischia hanno individuato a Forio una vasta area dove i due automezzi, intestati all’impresa, erano intenti a scaricare materiale edile. Nel corso dell’intervento è emerso come l’intera area venisse utilizzata per lo stoccaggio di materiali da risulta proveniente da demolizione, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sversati su un terreno vegetale a rischio di contaminazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

