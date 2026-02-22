Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa | ultima giornata con tre gare a squadre

La Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa termina con tre gare a squadre, causate dal successo delle prove individuali che hanno coinvolto numerosi atleti italiani. Oggi si sfidano le squadre di sciabola femminile, fioretto maschile e spada femminile, portando in palio punti importanti per la classifica generale. La presenza di atleti provenienti da diversi paesi rende questa giornata particolarmente intensa e combattuta. Gli spettatori si preparano a seguire le ultime emozioni dell’evento.

Si apre oggi l’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo Paralimpica 2026 di scherma. Dopo tre giornate ricche di sfide individuali e medaglie azzurre, la conclusione dell’evento è dedicata alle prove a squadre nelle tre armi: sciabola femminile, fioretto maschile e spada femminile. Si potranno seguire le gare di oggi sui canali di SportFace TV dedicati all’evento di Pisa. Nelle giornate precedenti, Pisa ha visto numerose emozioni e importanti risultati per gli atleti italiani nella competizione paralimpica internazionale. Nella terza giornata di gare individuali, gli azzurri hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo: Andrea Mogos ha vinto la sciabola femminile categoria B, consolidando una grande forma, mentre Edoardo Giordan si è piazzato secondo nella sciabola maschile categoria A e Gianmarco Paolucci ha conquistato il bronzo nella sciabola maschile B. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa: da giovedì 19 a domenica 22 febbraioLa Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa è stata confermata, con i tornei che si svolgeranno da giovedì 19 a domenica 22 febbraio.

Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa, sabato di finali in diretta su Assalto – La TV della SchermaSabato di finali alla Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, dove si sono disputate le ultime prove individuali di sciabola femminile e spada maschile.

