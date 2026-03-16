Miami Open 2026 su Sky e NOW | programmazione completa Sinner guida gli azzurri dal 17 al 29 marzo

Dal 17 al 29 marzo, il Miami Open 2026 si svolgerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, con una programmazione completa trasmessa su Sky e NOW. Si tratta del secondo combined ATP Masters 1000 e WTA 1000 della stagione, con gli atleti che si sfideranno sui campi in cemento. Tra i protagonisti ci sarà anche Sinner, che guiderà gli azzurri durante il torneo.

Secondo combined ATP Masters 1000 e WTA 1000 della stagione sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Con Sinner anche Musetti, Cobolli, Darderi e Berrettini. Studi prepartita ogni giorno alle 15.45, inviato Mangiante a Miami. Archiviato Indian Wells, il grande tennis si sposta a Miami. Da martedì 17 a domenica 29 marzo va in scena il “Miami Open presented by Itaú”, secondo appuntamento stagionale combined dei circuiti ATP Masters 1000 e WTA 1000 negli Stati Uniti, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La sede è l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, sui campi in cemento che rappresentano l’ultimo grande palcoscenico nordamericano prima dell’inizio della stagione europea sulla terra rossa, con i tornei di Monte Carlo, Madrid e Roma — tutti in programma su Sky Sport e NOW. 🔗 Leggi su Sportface.it

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