Mutua Madrid Open 2026 in diretta su Sky e NOW | il grande tennis protagonista fino al 3 maggio

Dal 21 aprile al 3 maggio, il Mutua Madrid Open 2026 si svolge alla Caja Mágica e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e NOW. Il torneo, categoria Masters 1000 per gli uomini e WTA 1000 per le donne, vedrà in campo diversi tennisti di rilievo. Tra gli italiani, il giocatore più atteso è Sinner, che compete sulla terra rossa. La competizione prosegue fino al 3 maggio, offrendo una vasta gamma di incontri live.

Dal 21 aprile al 3 maggio il Masters 1000 ATP e il WTA 1000 di Madrid live su Sky Sport e NOW: Sinner guida gli italiani nel torneo sulla terra rossa della Caja Mágica. Il grande tennis torna protagonista su Sky Sport e in streaming su NOW con l’edizione 2026 del Mutua Madrid Open, in programma da martedì 21 aprile a domenica 3 maggio sui campi della Caja Mágica. Il torneo rappresenta il secondo ATP Masters 1000 europeo della stagione e il primo appuntamento WTA 1000 sulla terra battuta. La competizione prenderà il via martedì 21 aprile con il tabellone femminile, mentre il singolare maschile scatterà mercoledì 22 aprile. Tre canali live permetteranno di seguire gli incontri principali, con Sky Sport Tennis come riferimento per il “campo centrale”.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Tennis, BNP Paribas Open Indian Wells – Sinner e Alcaraz in diretta su Sky e NOWBNP Paribas Open Indian Wells apre il Sunshine Double con Sinner e Alcaraz in diretta su Sky Sport e NOW, tra ATP Masters 1000 e WTA 1000 dalla...

Leggi anche: Il grande tennis su Sky e NOW: quattro tornei in diretta dal 1° all’8 febbraio

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Questo è l'ordine delle teste di serie per il Mutua Madrid Open 2026; ATP 1000 Madrid 2026: il calendario, il tabellone, il tabellone e dove vederlo in TV; ATP Madrid 2026, sorteggiato il tabellone del Master 1000: Sinner all'esordio contro un qualificato.

Mutua Madrid Open 2026: Sinner guida gli azzurri, torneo in diretta su Sky e NOWAl via il Mutua Madrid Open 2026 dal 21 aprile al 3 maggio: Sinner e gli azzurri protagonisti, torneo in diretta su Sky Sport e streaming su NOW con copertura completa. dtti.it

Sorteggio Madrid Open 2026: quando gioca Sinner e contro chi. Nel tabellone anche Musetti e altri 6 italianiSorteggiato il tabellone del Mutua Madrid Open, in programma dal 22 aprile al 3 maggio: Sinner debutta contro un qualificato, possibile derby con Cinà e semifinale con Musetti. In serata i Laureus Awa ... firstonline.info

Sorteggiato il tabellone a Mutua Madrid Open. Ecco il possibile cammino di Jannik. #janniksinner #Madrid #Master1000 #ATP facebook

"Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros" Feliciano López, sobre la lesión de Carlos Alcaraz que le hará perderse el Mutua Madrid Open #MutuaMadridOpen #Tenis #CarlosAlcaraz #RolandGarros x.com