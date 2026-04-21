Tennis i verdetti della serie C 2026 per i team veneziani

Nella quinta e ultima giornata della regular season del campionato di tennis di serie C 2026, sei squadre veneziane si sono sfidate per definire la classifica finale. La giornata ha concluso le partite che hanno determinato le posizioni delle squadre al termine della fase regolare, con incontri disputati tra i vari team della regione. I risultati di questa giornata hanno deciso le posizioni e le qualificazioni per le fasi successive del torneo.

La 5ª e ultima giornata della regular season del campionato di tennis della serie C vedeva impegnate ben 6 squadre veneziane. Risultati già omologati da parte della Commissione gare della Fitp, che venerdì disegnerà il draw dei playoff e playout, in programma il 3 e 10 maggio.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tennis, la situazione dei 6 team veneziani nei campionati veterani a squadre Classifica aggiornata della Serie A 2025-2026: i verdetti che segnano il ritmo del campionatoL’Inter, con 52 punti dopo 22 giornate, si conferma al comando della Serie A 2025-2026, in una corsa al titolo che si sta trasformando in un duello... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tennis serie C, i verdetti della quinta e ultima giornata: tutti i risultati; Serie C, i possibili verdetti a 90' dalla fine; Tennis, 4ª giornata di serie C: i risultati delle 6 squadre veneziane; Eccellenza / Verdetti ancora tutti in sospeso: il K Sport Montecchio Gallo vede la serie D. Tennis, Chiara Fornasieri vince la prequalificazione Bnl del Villa Carpena e fa il bis in doppio con Vittoria Modesti / GALLERYFORLI’. E’ tempo di verdetti sui campi del Tennis Villa Carpena per il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione ... corriereromagna.it Le stelle del tennis hanno sfilato sul red carpet dei Laureus World Sports Awards x.com COACH BERRETTINI La carriera di Matteo contiene tutto quello che un tennista può vivere: gioie, dolori, successi importanti, sconfitte dolorose e infortuni che ti possono far dubitare Anche per questo motivo i suoi consigli possono arrivare meglio e aiu facebook