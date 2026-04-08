Tennis la situazione dei 6 team veneziani nei campionati veterani a squadre

Si è conclusa la regular season dei campionati regionali Veterani di tennis, con sei squadre veneziane partecipanti. Tra le categorie maschili over 50 e over 55, due team sono stati promossi alla fase successiva. Il Tc Dolo ha ottenuto la promozione nella categoria over 50, mentre il Ca’ del Moro si è qualificato nell’over 55. Nessun altro team veneziano ha raggiunto la fase successiva in questa stagione.

Conclusa la regular season del campionato regionale Veterani. Promossi alla fase successiva dell’over 50 maschile il Tc Dolo e nell’over 55 il Ca’ del Moro. Nell’over 60 Tc Venezia non va oltre a metà classifica del girone, così come l’altra formazione lidense del Ca’ del Moro che si accomuna ai. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026.

Undici squadre del Tennis Giotto nei campionati toscani giovanili del 2026Arezzo, 17 febbraio 2026 – Dall’Under12 all’Under18, ben undici squadre rappresenteranno il Tennis Giotto nei campionati toscani giovanili del 2026.

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