Classifica aggiornata della Serie A 2025-2026 | i verdetti che segnano il ritmo del campionato

L’Inter mantiene il primo posto nella classifica aggiornata della Serie A 2025-2026, con 52 punti dopo 22 giornate. La squadra di Inzaghi sembra aver preso il comando di un campionato che si sta giocando soprattutto tra le grandi del Nord. La lotta per lo scudetto si fa più intensa, con le rivali che cercano di recuperare terreno.

L’Inter, con 52 punti dopo 22 giornate, si conferma al comando della Serie A 2025-2026, in una corsa al titolo che si sta trasformando in un duello tra le grandi del Nord. Il ritmo imposto dai nerazzurri, che hanno segnato 50 gol e subito solo 19, non lascia spazio a dubbi: sono la squadra più solida in classifica, con un equilibrio tra attacco e difesa che poche altre possono eguagliare. Il Milan, a 47 punti, è il principale inseguitore, ma la differenza di 5 punti non è sufficiente a garantire la sicurezza di un passo in avanti. Il Napoli, con 46 punti dopo 23 partite, ha guadagnato terreno importante grazie alla vittoria 2-1 contro la Fiorentina, portandosi al terzo posto in solitaria, ma la sua media di un gol ogni 66 minuti non è ancora all’altezza del livello richiesto per competere con i primi due. 🔗 Leggi su Ameve.eu

