Temporali improvvisi vento e grandine | torna l' allerta meteo

La protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, vento e grandine. Da domani alle 12, fino a giovedì alle 12, il rischio aumenta con piogge improvvise e raffiche di vento. La popolazione è invitata a restare attenta e a seguire gli aggiornamenti.

La protezione civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio.L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise.

