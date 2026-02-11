Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio | vento forte pioggia intensa e temporali

Il 12 febbraio si prospetta una giornata difficile nel Lazio. Le previsioni parlano di vento forte, pioggia intensa e temporali che si intensificano nella regione. L’allerta meteo gialla copre diversi territori, tra cui Roma, l’Aniene e l’Appennino di Rieti. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari.

Forte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L'allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Roma Lazio

Domani, 4 febbraio, 12 regioni del Centro-Sud si preparano a vivere una giornata difficile.

Questa mattina la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo gialla per tutta la regione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Lazio

Argomenti discussi: Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge in arrivo. L'allerta della protezione civile; Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischio; Maltempo a Roma e nel resto del Lazio: scatta l’allerta meteo arancione per nubifragi e venti di burrasca; Allerta meteo a Roma: il terreno dell’Olimpico coperto da teli impermeabili.

Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporaliForte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L’allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Leggi tu ... fanpage.it

Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischioAllerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: quali sono le zone a rischio per pioggia e temporali ... fanpage.it

Allerta Meteo, domani scuole chiuse anche a Reggio Calabria. Il Comune attiva il COC: possibile chiusura anche per venerdì - facebook.com facebook

Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti x.com