Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio | vento forte pioggia intensa e temporali
Il 12 febbraio si prospetta una giornata difficile nel Lazio. Le previsioni parlano di vento forte, pioggia intensa e temporali che si intensificano nella regione. L’allerta meteo gialla copre diversi territori, tra cui Roma, l’Aniene e l’Appennino di Rieti. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari.
Forte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L'allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
