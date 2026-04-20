Settimana di primavera meteo variabile e temperature un po’ in calo | le previsioni

Questa settimana di primavera porta con sé un meteo variabile e temperature leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi. Dopo un periodo di stabilità, le condizioni atmosferiche cambiano, introducendo giornate più movimentate e tipiche del mese di aprile. Le previsioni indicano un cambio di scenario che interesserà diverse regioni, con possibili piogge e oscillazioni termiche.

(Adnkronos) – Al via una settimana tipicamente primaverile. La stabilità assoluta degli ultimi giorni sta lasciando il posto a una fase più vivace e tipica di aprile. L’alta pressione, pur restando ben salda sull'Europa occidentale, viene ora insidiata da infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani, portando quel pizzico di variabilità che caratterizza il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre Notizie correlate Meteo Napoli, temperature in calo: le previsioni fino al fine settimanaMeteo Napoli: venti moderati da Nord e Nord-Est per la giornata di oggi, qualità dell'aria accettabile. Meteo, l'ultima settimana di febbraio porta un assaggio di primavera: salgono le temperature LE PREVISIONICondizioni di tempo asciutto nella giornata di oggi sull'Italia con solo qualche addensamento sparso, anche basso e compatto al Nord. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Settimana di primavera tra schiarite e rovesci: ecco dove, le previsioni meteo; Meteo: Fine Settimana di calda Primavera, ma non per tutti; Domenica sera acquazzoni al nord. Parla Tedici; La primavera ci ripensa. Tempo molto instabile, calano le temperature (ma poca pioggia); La primavera si prende una nuova pausa: da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico. Settimana di primavera, meteo variabile e temperature un po' in calo: le previsioniAl via una settimana tipicamente primaverile. La stabilità assoluta degli ultimi giorni sta lasciando il posto a una fase più vivace e tipica di aprile. L’alta pressione, pur restando ben salda ... adnkronos.com Primavera in tilt, nuova frenata la prossima settimana a suon di temporaliChi spera che la primavera possa placarsi, all’insegna di meteo stabile e sole tiepido, dovrà fare i conti con una realtà decisamente più movimentata. Non ... meteogiornale.it Il piccolo si trovava nella struttura insieme ai genitori. La famiglia era arrivata da Roma per festeggiare con un fine settimana di relax il compleanno del bambino - facebook.com facebook