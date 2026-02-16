Un progetto di sviluppo dei servizi per l’età evolutiva al centro di Certomondo

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Un percorso di consolidamento e implementazione dei servizi per l'età evolutiva al centro di Certomondo di Ponte a Poppi. La struttura, gestita dall'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi, è attualmente interessata da un piano di investimenti finalizzati a sviluppare le attività abilitative e riabilitative direttamente sul territorio casentinese in un'ottica di prossimità, integrazione con i servizi sociosanitari locali e continuità assistenziale. Un particolare impegno, in questo ambito, è orientato proprio alla fascia d'età da zero a diciotto anni per attivare nuove opportunità di diagnosi e trattamento nell'ambito dei principali disturbi del neurosviluppo in virtù dell'equipe multiprofessionale del centro per l'età evolutiva Futurabile con psicologi, logopedisti, neuropsichiatri, neuropsicomotricisti ed educatori professionali sanitari.