A causa della cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, le monoposto sono state costrette ai box. Nel frattempo, i team di Formula 1 si stanno concentrando sui test con le gomme Pirelli, mentre le scuderie Ferrari si preparano a tornare in pista tra Mugello, Fiorano e Monza. L’obiettivo è mantenere la preparazione in vista del prossimo appuntamento in Florida.

La Formula Uno si ferma? Non proprio. Con le monoposto obbligate ai box dalla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, le scuderie sfrutteranno la pausa forzata per portare avanti i propri programmi di sviluppo in vista del GP di Miami. Una pausa forzata, che Ferrari ha inteso sfruttare al meglio pianificando con cura il lavoro in pista tra Mugello, Fiorano e Monza. Il lavoro della Ferrari è cominciato al Mugello, dove ad inizio mese i piloti di riserva della Scuderia, Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc e Antonio Fuoco, hanno portato in pista la SF-25 nell’ambito di un test TPC (Test Previous Cars). L’appuntamento con i titolari sarà invece domani, giovedì 9 aprile, quando Lewis Hamilton guiderà la SF-26 a Fiorano durante i test Pirelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pausa forzata? Via ai test Pirelli. Ferrari in pista tra Mugello, Fiorano e Monza

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Nonostante i motori spenti e i paddock mediorientali vuoti, in attesa dei correttivi regolamentari previsti all'orizzonte, questo mese di pausa forzata della Formula 1 si sta rivelando più febbrile che mai. Le settimane che precedono il Gran Premio di Miami sono c - facebook.com facebook