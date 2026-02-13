All' Autodromo di Monza tornano in pista le Formula 1 storiche

All’Autodromo di Monza tornano in pista le Formula 1 storiche, con una due giorni d’altri tempi prevista il 25 e 26 luglio. L’evento, chiamato Monza Revival, vedrà protagoniste auto d’epoca che ripercorrono le tappe della storia del grande circus, tutte visibili gratuitamente ai visitatori. Tra le vetture in pista ci saranno modelli rari e iconici, come le Ferrari degli anni ‘70 e le Lotus dei primi anni ’80, attirando appassionati da tutta Italia.

Una due giorni d'altri tempi. è quella che si appresta a vivere l'autodromo di Monza il 25 e 26 luglio per il Monza Revival, una due giorni di gare tra auto d'epoca della Formula 1 che saranno visibili gratuitamente. Ecco come si dovrà fare per accedere. Il Monza Revival proporrà una serie di gare storiche, riportando in pista vetture iconiche di Formula 1, affiancate da prototipi Endurance, Gruppo C, GT e classiche Turismo nel tempio della velocità. Auto che correranno coi colori e le linee originali dell'epoca, facendo fare un tuffo nel passato a tutti i presenti. Per partecipare all'evento organizzato da Masters Historic Racing, si potrà accedere alle tribune disponibili che saranno indicate sul sito